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إسبانيا بصدد محاكمة رفعت الأسد

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إسبانيا بصدد محاكمة رفعت الأسد
AFP
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أعلنت المحكمة العليا في إسبانيا أنها تتجه لرفع دعوى قضائية بتهمة غسل الأموال ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد.

وأكدت المحكمة في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن قاضي التحقيقات أنهى النظر في الموضوع وأوصى بالمضي قدما في رفع دعوى ضد رفعت الأسد، مشيرة إلى أنه أمام مكتب الادعاء الآن عشرة أيام للتعليق على هذه التوصية، ويعد ذلك إجراء شكليا سيعقبه تحديد موعد لبدء المحاكمة.

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وسبق أن صادرت المحكمة العليا الإسبانية قبل عامين أصولا بقيمة تتجاوز 600 مليون يورو يعتقد أنها مرتبطة بعم الرئيس السوري، كما يواجه رفعت الأسد المحاكمة في فرنسا، بزعم حصوله على أصول عقارية بقيمة ملايين اليوروهات.

ويقيم رفعت الأسد في المنفى بأوروبا منذ ثمانينيات القرن الماضي، بعد أن قاد محاولة انقلاب ضد شقيقه حافظ الأسد، الرئيس الراحل ووالد الرئيس الحالي.

المصدر: رويترز

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