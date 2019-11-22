مرشح لانتخابات الجزائر الرئاسية: بوتفليقة اتصل بي!

كشف مرشح الانتخابات الرئاسية في الجزائر عبد القادر بن قرينة، اليوم الجمعة، عن تلقيه اتصالا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه السعيد.

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ونقل موقع "النهار" عن بن قرينة قوله أثناء تجمع شعبي لحملته إن "بوتفليقة كلمني عن طريق رئيسي مؤسسات اثنين، أحدهما في السجن والآخر خارجه"، مضيفا أنهما "قالا لي إن السعيد بوتفليقة يريد لقائي، فرفضت وعادا مجددا قائلين إن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يريد لقائي".

وأكد المرشح أن موضوع اللقاء كان "سن دستور جديد، وتأسيس فيدراليات، ومجلس تأسيسي للدولة الجزائرية"، مشيرا إلى أنه رفض طلب اللقاء "رفضا قاطعا، فلسنا بحاجة لمجلس تأسيسي ولا تأسيس فيدراليات".

وبن قرينة أحد المرشحين الخمسة لانتخابات 12 ديسمبر المقبل، وشغل سابقا منصب وزير السياحة، كما يرأس حاليا حركة "البناء الوطني".

المصدر: "النهار"