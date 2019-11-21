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المغرب.. فتح تحقيق حول "فيديو إباحي" داخل سيارة لقوات الأمن

أخبار العالم العربي

المغرب.. فتح تحقيق حول
hespress.com
مركبة خاصة بالقوات المساعدة المغربية
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أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية المغربية بأنه تم فتح تحقيق للكشف عن حقيقة محتوى مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل بعنوان "رجل أمن يمارس الجنس داخل سيارة القوات المساعدة".

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ونقل موقع "هسبريس" عن المصدر قوله، إن التحقيق يهدف لتحديد ظروف وملابسات تصوير الفيديو وتشخيص هوية الشخص الظاهر فيه، وذلك في انتظار اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية.

و"القوات المساعدة" المغربية هي قوات أمنية خاضعة لنظام عسكري تعمل بجانب الشرطة، الدرك، الجيش، ورجال الوقاية المدنية عند الحاجة.

المصدر: "هسبريس"

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