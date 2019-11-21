المغرب.. ضبط أطنان من الحشيش والمهلوسات

تمكنت الأجهزة الأمنية المغربية المختصة، من توقيف شخصين بمدينة الناظور مشتبه بارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات والمهلوسات.

وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي اليوم الخميس، أنه جرى ضبط المشتبه فيهما على متن سيارة من الحجم الكبير بالجماعة القروية تازارين على بعد 80 كيلومترا في اتجاه مدينة الحسيمة.

وعثر رجال الأمن بعد تفتيش السيارة المضبوطة، على 3 أطنان و657 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وعلى أساس ذلك تم توقيف المشبوهين البالغين 37 و40 سنة، ولا يزال التحقيق مستمرا، للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.

وتندرج هذه العملية النوعية وفقا للبلاغ، في سياق العمليات المكثفة لمصالح الأمن الوطني، بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة الشبكات الإجرامية وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

المصدر: hespress.com