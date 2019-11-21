بعد شرط حركة النهضة.. تشكيل الحكومة التونسية يواجه مخاضا عسيرا

قال رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، يوم الأربعاء، إن حركته لن تشارك في حكومة يشارك فيها حزب "قلب تونس".

وأكد راشد الغنوشي أن حركة النهضة ترفع، على غرار أحزاب أخرى، "الفيتو" على مشاركة بعض الأحزاب في الحكومة.

وأضاف الغنوشي، في تصريح صحفي عقب لقاء تشاوري جمعه برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في قصر الضيافة بقرطاج، أنه لمس لدى الجملي رغبة في تكوين حكومته بأسرع وقت ممكن، وفهم منه خلال اللقاء توفر حظوظ كبيرة لدعم الحكومة المقترحة في البرلمان.

واعتبر رئيس البرلمان أن اللقاء الأولي الذي جمعه برئيس الحكومة المكلف كان إيجابيا، مشيرا إلى أنه لم يتم خلاله التطرق إلى التفاصيل بشأن الحقائب والمواقع.

وذكر أنه تناقش معه بشأن التوجهات العامة للحكومة وأولوياتها في هذه المرحلة، خاصة منها الاجتماعية والاقتصادية وكل ما يتعلق بحياة الناس، ومواجهة الفساد بحزم، وفق تعبيره.

وبين أن رئيس الحكومة المكلف قدم لوفد "حركة النهضة" صورة عامة عن اتصالاته بالأحزاب المعنية وبالمنظمات الوطنية، وعبر عن تفاؤله بردود أفعال الأحزاب التي تحاور معها، والتي قال إنها "أبدت الاستعداد للمشاركة في الحكومة لكن على أساس برنامج".

وشرع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، يوم الثلاثاء، في مشاورات مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 أكتوبر الماضي، وصرح بأنه لن يستثني أي حزب من هذه المشاورات.

وكانت حركة النهضة، الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد (52 مقعدا من جملة 217)، قد اختارت الجملي لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر: وكالات