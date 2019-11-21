مربو العجول الإسرائيليون يتظاهرون احتجاجا على مقاطعة فلسطين مواشيهم

نظم مربو العجول الإسرائيليون حملة احتجاج في تل أبيب، بسبب الخسائر التي لحقت بهم جراء قرار الحكومة الفلسطينية وقف استيراد العجول من إسرائيل.

ويظهر مقطع فيديو مربي العجول والمواشي في قافلة من الشاحنات التي شغلت أبواقها للتعبير عن رفض المربين للحالة التي يعانونها.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد رفضت في وقت سابق تهديد إسرائيل بتحميلها "عواقب وخيمة" وتلويحها بوقف استقبال المنتجات الزراعية الفلسطينية، ردا على قرارها وقف استيراد المواشي من تل أبيب.

وتؤكد الحكومة الفلسطينية تمسكها بحقها في تنويع مصادر استيرادها، وفق ما نص عليه اتفاق باريس الاقتصادي، وأنها ستواصل سعيها لإحلال البضائع والمنتجات العربية محل المنتجات الإسرائيلية.

المصدر: RT