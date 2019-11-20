وصول 122 مهاجرا أغلبهم سوريون إلى قبرص

وصل 122 مهاجرا، أغلبهم سوريون، اليوم الأربعاء، إلى شواطئ قبرص بعد اعتراض قاربهم من قوات خفر السواحل المحلية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قاربا كان يقل 122 مهاجرا ويعتقد أنه انطلق من سوريا، لاحظته قوات خفر السواحل عندما كان يبحر على بعد 6 أميال من رأس غريكو جنوب شرق جزيرة قبرص.

وتوجه زورق لقوات خفر السواحل لاعتراض القارب ومنع نزول المهاجرين بأنفسهم على شواطئ الجزيرة، ونقلهم إلى متن قوارب مطاطية لإيصالهم إلى مدينة باراليمني على دفعتين.

ومن المتوقع أن تنقل السلطات القبرصية المهاجرين الذين كان بينهم عدد من القاصرين، إلى مركز بورنار للإيواء المؤقت.

المصدر: وكالات