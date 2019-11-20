محتجون عراقيون يغلقون منفذا حدوديا مع الكويت
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أغلق العشرات من المحتجين في محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق، منفذ سفوان الحدودي مع الكويت ومنعوا الدخول إليه، حسبما قال مصدر لـ RT، مساء اليوم الأربعاء.
وأضاف المصدر أن "المحتجين أبلغوا ببقائهم في المنفذ لحين تحقيق مطالبهم المتعلقة على الأغلب بتوفير فرص عمل للعاطلين عنه".
ويقع منفذ سفوان البري الذي يربط العراق بالكويت، ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البصرة، على بعد 590 كلم جنوب بغداد، ويقابله في الجانب الكويتي منفذ العبدلي الحدودي.
المصدر: RT
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