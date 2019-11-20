السعودية.. القبض على أب عنف ابنته أمام مدرستها في جدة (فيديو)
أعلنت إمارة مكة المكرمة في السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُعنف ابنته بعد خروجها من المدرسة في مدينة جدة.
وذكر حساب الإمارة على "تويتر": "تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وتكليف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة بدراسة حالة الأسرة".
#إمارة_مكة :— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) 20 ноября 2019 г.
القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو
على مواقع التواصل الاجتماعي يُعنّف ابنته
بعد خروجها من المدرسة بـ #جدة
.. تم اتخاذ الاجراءات النظاميه بحقه
وتكليف فرع وزارة العمل والتنمية
الإجتماعية في المنطقة بدراسة حالة الأسرة pic.twitter.com/4N5V36F2UJ
وقالت هيئة حقوق الإنسان، إنها رصدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص معنف ابنته، مؤكدة أنها باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، والعمل على تنفيذ ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة، ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.
وكان مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد أطلقوا وسم "#نطالب_بمحاسبه_معنف_ابنته" وأرفقوه بمقطع فيديو لشخص يضرب رأس فتاة ويصفعها بيده ثم يدخلها لداخل مركبة.
#العمل و #حقوق_الإنسان تحققان في مقطع فيديو لشخص يُعنف طفلة.https://t.co/ST5n5qYkiapic.twitter.com/j2vYMnJFIX— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) 18 ноября 2019 г.
المصدر: وسائل إعلام سعودية