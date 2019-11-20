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السعودية.. القبض على أب عنف ابنته أمام مدرستها في جدة (فيديو)

مجتمع

السعودية.. القبض على أب عنف ابنته أمام مدرستها في جدة (فيديو)
AP / Hassan Ammar
عناصر من الشرطة السعودية - أرشيف -
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أعلنت إمارة مكة المكرمة في السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُعنف ابنته بعد خروجها من المدرسة في مدينة جدة.

وذكر حساب الإمارة على "تويتر": "تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وتكليف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة بدراسة حالة الأسرة".

وقالت هيئة حقوق الإنسان، إنها رصدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص معنف ابنته، مؤكدة أنها باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، والعمل على تنفيذ ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة، ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.

وكان مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد أطلقوا وسم "#نطالب_بمحاسبه_معنف_ابنته" وأرفقوه بمقطع فيديو لشخص يضرب رأس فتاة ويصفعها بيده ثم يدخلها لداخل مركبة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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