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مقتل وإصابة 20 من قوات "اليبشه" شمالي العراق باستهداف طائرة مجهولة

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مقتل وإصابة 20 من قوات
Reuters EDC/ANF
انفجار في العراق -أرشيف-
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة 20 عنصرا من قوات "اليبشه" بقصف جوي نفذته طائرة مجهولة على شمالي العراق.

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وذكرت الخلية في بيان أن "طائرة مجهولة وجهت ضربة جوية لمقر تابع لقوات اليبشه في منطقة خانه صور التابعة لقضاء سنجار بمحافظة نينوى".

وأضافت أن "الضربة أسفرت عن تدمير المقر بالكامل وقتل وجرح 20 عنصرا من قوات اليبشه".

ويعرف عن قوات "اليبشه" موالاتها لـ"حزب العمال الكردستاني"، لكن معلومات تشير إلى إنها منضوية في هيئة الحشد الشعبي العراقي.

المصدر: RT

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