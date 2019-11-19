العراق.. مقتل مدير استخبارات أفواج صلاح الدين في انفجار منزل مفخخ

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن مدير استخبارات أفواج صلاح الدين قتل بانفجار منزل مفخخ في المحافظة.

وقال المصدر في تصريح لـ "السومرية نيوز"، إن منزلا مفخخا تابعا لعناصر تنظيم "داعش" في صلاح الدين انفجر أثناء اقتحامه من قبل قوة أمنية، ما أدى إلى مقتل مدير استخبارات أفواج صلاح الدين.

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت جثة القتيل إلى الطب العدلي".

وفي سياق آخر، أعلن قائد عمليات نينوى، اللواء الركن نومان عبد نجم الزوبعي، عن مقتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" داخل نفق في جبال بادوش بمحافظة نينوى.

وصرح الزوبعي بأن "القيادة تلقت معلومات استخباراتية بوجود مجموعة من عناصر داعش وعددهم 6 في أحد الأنفاق في جبال بادوش".

وأوضح أنه "تم التنسيق وتوجيه ضربة جوية على مكان تواجدهم وتم تدمير النفق وقتلهم جميعا".

المصدر: "السومرية نيوز"