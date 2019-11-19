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تونس.. صحفية تمنع نائبا من رفع شعار "رابعة" خلال برنامج تلفزيوني (فيديو)

أخبار العالم العربي

تونس.. صحفية تمنع نائبا من رفع شعار
Reuters
تونس
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منعت صحفية قناة الوطنية التونسية الأولى الرسمية، النائب عن "ائتلاف الكرامة"، زياد الهاشمي، من رفع شعار "رابعة" ببرنامج "مع الناس".

وقالت الصحفية التونسية إلهام الكتاني، إن "هذا البلاتو ليس مجالا لرفع هذه الشعارات وإن مناصرة القضايا لا تكون في مؤسسة عمومية".

وأضافت أنها "المسؤولة عن برنامجها وعما يعرض من خلاله".

ورد النائب بالقول إنه "في مؤسسة عمومية وما يرفعه يعنيه ولا يعني أحد".

وأضاف: "إذا كانت عندك خلفية وعقدة إيديولوجية فأنا لا، أنا أتعاطف مع أشخاص قُتلوا بالرصاص الحي في ساعات معدودة.. أنا حر في بلد حر وأرفع الشعار الذي أريد وفي الإعلام الحر كل شخص يقول ما يريد".

المصدر: RT + "فيسبوك"

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