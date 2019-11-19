وفد إسرائيلي في قطر (صورة)
أفادت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن وفدا طبيا إسرائيليا زار العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في المؤتمر الدولي لجراحة الأطفال.
وقالت الخارجية في تغريدة على صفحتها "إسرائيل بالعربية"، إن الوفد ضم 9 أطباء إسرائيليين وترأسه الدكتور ران شتاينبرغ، رئيس قسم جراحة الأطفال في مستشفى "رمبام" في حيفا.
ونشرت الصفحة الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء، صورة للوفد في قطر.
جدير بالذكر أن قطر استضافت في شهر سبتمبر 2019، وفدا رياضيا إسرائيليا شارك في بطولة العالم لألعاب القوى في الفترة الممتدة بين 27 سبتمبر و6 أكتوبر.
زار وفد طبي اسرائيلي 🇮🇱 العاصمة القطرية الدوحة 🇶🇦 للمشاركة في المؤتمر الدولي لجراحة الأطفال.— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 19, 2019
وضم الوفد ٩ اطباء إسرائيليين وترأسه الدكتور ران شتاينبرغ رئيس قسم جراحة الأطفال في مستشفى رمبام في حيفا. pic.twitter.com/QmW1Z4AoRm
كما نشرت الصفحة ذاتها في 16 نوفمبر مقطع فيديو وثق لحظة تتويج لاعب إسرائيلي بالميدالية الذهبية في بطولة الـ "جو جيتسو" العالمية في الإمارات.
وقالت في التعليق على الفيديو "النشيد الوطني هاتيكفا (الأمل) يعزف في أبو ظبي بعد فوز الإسرائيلي آلون ليفاييف بالميدالية الذهبية في بطولة الجو جيتسو العالمية".
وأضافت أن ليفاييف تغلب على رياضي من دولة الإمارات في النهائي.
النشيد الوطني لدولة إسرائيل "هاتيكفا" (الأمل) يعزف في أبوظبي 🇦🇪 بعد فوز الإسرائيلي آلون ليفاييف بالميدالية الذهبية في بطولة الجوجيتسو العالمية. تغلب ليفاييف على رياضي من دولة الامارات في النهائي.— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) 16 ноября 2019 г.
كل الاحترام على الميدالية 🙏 🇮🇱 pic.twitter.com/4qTRJx34jP
فاز الإسرائيلي آلون ليفاييف بالميدالية الذهبية في بطولة الجوجيتسو العالمية في ابوظبي بعد تغلبه على رياضي من دولة الامارات في نهائي البطولة— إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) 17 ноября 2019 г.
كل الاحترام لكل الرياضيين https://t.co/hQTdmUnBbx
المصدر: RT + الخارجية الإسرائيلية