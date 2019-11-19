وفد إسرائيلي في قطر (صورة)

أفادت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن وفدا طبيا إسرائيليا زار العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في المؤتمر الدولي لجراحة الأطفال.

وقالت الخارجية في تغريدة على صفحتها "إسرائيل بالعربية"، إن الوفد ضم 9 أطباء إسرائيليين وترأسه الدكتور ران شتاينبرغ، رئيس قسم جراحة الأطفال في مستشفى "رمبام" في حيفا.

ونشرت الصفحة الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء، صورة للوفد في قطر.

جدير بالذكر أن قطر استضافت في شهر سبتمبر 2019، وفدا رياضيا إسرائيليا شارك في بطولة العالم لألعاب القوى في الفترة الممتدة بين 27 سبتمبر و6 أكتوبر.

زار وفد طبي اسرائيلي 🇮🇱 العاصمة القطرية الدوحة 🇶🇦 للمشاركة في المؤتمر الدولي لجراحة الأطفال.

وضم الوفد ٩ اطباء إسرائيليين وترأسه الدكتور ران شتاينبرغ رئيس قسم جراحة الأطفال في مستشفى رمبام في حيفا. pic.twitter.com/QmW1Z4AoRm — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 19, 2019

كما نشرت الصفحة ذاتها في 16 نوفمبر مقطع فيديو وثق لحظة تتويج لاعب إسرائيلي بالميدالية الذهبية في بطولة الـ "جو جيتسو" العالمية في الإمارات.

وقالت في التعليق على الفيديو "النشيد الوطني هاتيكفا (الأمل) يعزف في أبو ظبي بعد فوز الإسرائيلي آلون ليفاييف بالميدالية الذهبية في بطولة الجو جيتسو العالمية".

وأضافت أن ليفاييف تغلب على رياضي من دولة الإمارات في النهائي.

النشيد الوطني لدولة إسرائيل "هاتيكفا" (الأمل) يعزف في أبوظبي 🇦🇪 بعد فوز الإسرائيلي آلون ليفاييف بالميدالية الذهبية في بطولة الجوجيتسو العالمية. تغلب ليفاييف على رياضي من دولة الامارات في النهائي.

كل الاحترام على الميدالية 🙏 🇮🇱 pic.twitter.com/4qTRJx34jP — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) 16 ноября 2019 г.

فاز الإسرائيلي آلون ليفاييف بالميدالية الذهبية في بطولة الجوجيتسو العالمية في ابوظبي بعد تغلبه على رياضي من دولة الامارات في نهائي البطولة

كل الاحترام لكل الرياضيين https://t.co/hQTdmUnBbx — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) 17 ноября 2019 г.

المصدر: RT + الخارجية الإسرائيلية