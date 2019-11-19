 
مباشر

روسيا تعتبر إعلان بومبيو بشأن المستوطنات خطوة جديدة لهدم أسس التسوية في الشرق الأوسط

أخبار العالم العربي

روسيا تعتبر إعلان بومبيو بشأن المستوطنات خطوة جديدة لهدم أسس التسوية في الشرق الأوسط
Sputnik Maxim Blinov
وزارة الخارجية الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mqx7

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بشأن "شرعية" المستوطنات الإسرائيلية خطوة جديدة تهدف لهدم الأسس القانونية للتسوية في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن بناء إسرائيل لمستوطنات في الضفة الغربية يزيد من توتر الوضع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة أن روسيا "تنظر إلى الإعلان الأمريكي كخطوة تزيد من توتر الأوضاع في المنطقة المتوترة أصلا".

وقد لقي إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي قال فيه إن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، لقي إدانات عربية ودولية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إعادة سمكة للحياة من أجل مهمة كبيرة!