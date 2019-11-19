البرلمان العربي يرفض قطعيا الإعلان الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية

أعرب رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، عن رفضه قطعيا لما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي أن المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة لا تخالف القانون الدولي.

واعتبر السلمي هذا الإعلان الأمريكي انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار رقم (2334) بشأن رفض الاستيطان، والذي نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967، وطالبها بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس باعتبارها أراض محتلة.

وشدد رئيس البرلمان العربي على إن هذا الإعلان يعد باطلا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمنح أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي، محذرا من تبعاته الخطيرة على النظام الدولي.

وحمل رئيس البرلمان العربي الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن "تبعات هذا الإعلان غير القانوني وتداعياته شديدة السلبية على عملية السلام"، مؤكدا أن "هذا الإعلان يثبت بما لا يدع مجالا للشك انحياز الولايات المتحدة الأمريكية الكامل للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، الأمر الذي يفقدها مكانتها ودورها باعتبارها دولة فاعلة على المستوى الدولي وعضوا دائما في مجلس الأمن الدولي".

المصدر: RT