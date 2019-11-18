بومبيو: المستوطنات الإسرائيلية لا تخالف القانون الدولي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة العربية مخالفة للقانون الدولي.

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وفي تصريحات جاءت كتخل واضح لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن موقف سلفه، باراك أوباما، تجاه مسألة المستوطنات الإسرائيلية، أضاف بومبيو أن الوضع النهائي للضفة الغربية يجب أن يتم تحديده عن طريق مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وذكر الوزير أن ما أقدمت عليه الولايات المتحدة مجرد إعادة نظر في قضية قانونية، وأن واشنطن لا تنوي إرسال أي رسالة حول موضوع المستوطنات.

المصدر: رويترز