 
مباشر

بومبيو: المستوطنات الإسرائيلية لا تخالف القانون الدولي

أخبار العالم العربي

بومبيو: المستوطنات الإسرائيلية لا تخالف القانون الدولي
Reuters Hannibal Hanschke
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mqtk

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة العربية مخالفة للقانون الدولي.

إقرأ المزيد
إسرائيليون يطالبون أوروبا بحظر استيراد منتجات المستوطنات
إسرائيليون يطالبون أوروبا بحظر استيراد منتجات المستوطنات

وفي تصريحات جاءت كتخل واضح لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن موقف سلفه، باراك أوباما، تجاه مسألة المستوطنات الإسرائيلية، أضاف بومبيو أن الوضع النهائي للضفة الغربية يجب أن يتم تحديده عن طريق مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وذكر الوزير أن ما أقدمت عليه الولايات المتحدة مجرد إعادة نظر في قضية قانونية، وأن واشنطن لا تنوي إرسال أي رسالة حول موضوع المستوطنات.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

النفط السوري.. لماذا قرر ترامب البقاء في سوريا من أجله؟