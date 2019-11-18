الاتحاد الأوروبي: موقفنا من الاستيطان الإسرائيلي لم يتغير ونعتبره غير شرعي
Reuters Yves Herman
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أعلن الاتحاد الأوروبي أن موقفه من الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية لم يتغير، وأنه يعتبر جميع الأنشطة في هذا المجال غير شرعية.
وقالت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في بيان، اليوم الاثنين، إن "الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لإنهاء كافة الأنشطة الاستيطانية وفقا لالتزاماتها باعتبارها دولة احتلال".
واعتبرت موغيريني أن "القرار الأمريكي يقوض آفاق السلام الراسخ في المنطقة".
ويأتي ذلك ردا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول أن الولايات المتحدة تعتبر المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية "شرعية بموجب القانون الدولي".
المصدر: رويترز
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