الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة يخضع لعملية جراحية (صورة)

خرج المصور الصحفي الفلسطيني، معاذ عمارنة، اليوم الثلاثاء، من غرفة العمليات بعد خضوعه لعملية جراحية استأصل الأطباء خلالها عينه اليسرى بعد إصابتها من قبل قناص إسرائيلي.

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وأصيب عمارنة البالغ من العمر 35 عاما، ويعمل مع وكالة "سند"، ظهر يوم الجمعة الماضية، برصاصة في عينه أطلقها الجيش الإسرائيلي تجاهه أثناء تغطيته الصحفية لفعالية مناهضة للاستيطان بقرية صوريف بشمال الخليل.

واستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاعتداء، وأطلق صحفيون فلسطينيون حملة إلكترونية للتضامن معه عبر وسم # عين _معاذ# عين_الحقيقة.

وبدأت الحملة بنشر صحفيين لصورهم وقد أغلقوا جميعا العين اليسرى، تعبيرا عن التضامن مع معاذ.

المصدر: RT