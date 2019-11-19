 
مباشر

الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة يخضع لعملية جراحية (صورة)

أخبار العالم العربي

الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة يخضع لعملية جراحية (صورة)
معاذ عمارنة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mqwb

خرج المصور الصحفي الفلسطيني، معاذ عمارنة، اليوم الثلاثاء، من غرفة العمليات بعد خضوعه لعملية جراحية استأصل الأطباء خلالها عينه اليسرى بعد إصابتها من قبل قناص إسرائيلي.

إقرأ المزيد
حملة
حملة "عين معاذ" تضامنا مع صحفي فلسطيني أفقدته رصاصة إسرائيلية عينه اليسرى

وأصيب عمارنة البالغ من العمر 35 عاما، ويعمل مع وكالة "سند"، ظهر يوم الجمعة الماضية، برصاصة في عينه أطلقها الجيش الإسرائيلي تجاهه أثناء تغطيته الصحفية لفعالية مناهضة للاستيطان بقرية صوريف بشمال الخليل.

واستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاعتداء، وأطلق صحفيون فلسطينيون حملة إلكترونية للتضامن معه عبر وسم # عين _معاذ# عين_الحقيقة.

وبدأت الحملة بنشر صحفيين لصورهم وقد أغلقوا جميعا العين اليسرى، تعبيرا عن التضامن مع معاذ.

الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة يخضع لعملية جراحية (صورة)

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إعادة سمكة للحياة من أجل مهمة كبيرة!