مصر.. إحباط محاولة تهريب نحو 3 أطنان من الحشيش

أفاد مراسل RT بأن الجمارك المصرية أحبطت، اليوم الاثنين، محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

وقال المراسل إن الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة ببورسعيد، برئاسة محمد محمود حنفي، بالتنسيق مع إدارة مباحث مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي، تمكنت من ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش الممنوع طبقا للقانون.

RT

وجرت العملية بناء على معلومات مقدمة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد وإدارة مباحث مكافحة المخدرات بالاشتباه في وجود أصناف ممنوعة ضمن حاوية قادمة من سوريا باسم شركة متخصصة في الاستيراد والتصدير، وتحمل 1240 طرد تفاح بوزن كلي 22.4 طن. وعثر لدى فحص الحاوية على كمية من الحشيش بوزن 2820 كغ.

RT

ناصر حاتم

المصدر: RT