انتقدت السعودية إسرائيل لمقاطعتها مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مشددة على أنها "لا تتمتع بحسن النية".

وقال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال افتتاح المؤتمر في نيويورك: " كنا نأمل بأن تستجيب جميع دول المنطقة لهذه الدعوة (للمشاركة في المؤتمر). كنا نأمل ألا نرى أماكن فارغة في القاعة، ومع ذلك هذا يحدث الآن. لأن عدم تواجد الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط يعني أنها لا تتمتع بحسن النية".

وأكد المعلمي على أن السعودية ترى أنه من الضروري إنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل في جميع مناطق العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، التي تتميز الأوضاع فيها بعدم الاستقرار.

وتابع المندوب السعودي: "عدم إنشاء المجتمع الدولي هذه المنطقة في الشرق الأوسط حتى الآن أثر سلبيا على الأوضاع في العالم بأسره وفيها على وجه الخصوص".

وبدأت في نيويورك الاثنين أعمال مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط الذي من المقرر أن يستمر حتى 22 نوفمبر.

ومن شأن المؤتمر أن يطلق عملية تطبيق القرار الدولي المصدق عليه عام 1995 حول إقامة منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، إلا أن إسرائيل، التي تعتبر القوة النووية الوحيدة إقليميا رغم عدم اعترافها بامتلاك هذه الأسلحة، قررت مقاطعة هذه الفعالية إلى جانب الولايات المتحدة.

المصدر: سبوتنيك + وكالات