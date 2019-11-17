 
مباشر

روسيا والسعودية تناقشان شروط تطبيق اتفاقية "إس-400"

أخبار العالم العربي

روسيا والسعودية تناقشان شروط تطبيق اتفاقية
Sputnik
منظومات صواريخ روسية من طراز "إس-400"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mqiw

أعلنت الوكالة الفيدرالية للتعاون العسكري الروسي أنها تناقش مع السعودية شروط وضع الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2017 حيز التنفيذ، والتي تنص على تسليم الرياض أنظمة "إس- 400".

إقرأ المزيد
الكرملين حول توريد
الكرملين حول توريد "إس-400" للسعودية: المباحثات جارية وهناك خطط معينة

وقالت ممثلة الوكالة الروسية، ماريا ماريا فوروبيوفا: "في عام 2017، وقعنا عقدا مع المملكة العربية السعودية لتزويدها بمنظومة إس -400، ونناقش حاليا شروط تنفيذ هذا العقد"

وأضافت أن "الجانبين يناقشان أيضا الآن المسائل المتعلقة بترخيص إنتاج بنادق "كلاشينكوف - أي كي 103" في السعودية، وهذا الموضوع جرت مناقشته في اجتماع بين رؤساء الحكومتين"​​​.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"عين معاذ ضد الرصاصة الإسرائيلية".. حملة على فيسبوك بصور أشخاص غطوا عينهم اليسرى