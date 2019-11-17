قناة السويس تحتفل بمرور 150 عاما على افتتاحها للملاحة العالمية

احتفلت "هيئة قناة السويس"، اليوم الأحد، بمرور 150 عاما على افتتاحها للملاحة البحرية، وذلك بالمارينا الجديد شرق القناة بمحافظة الإسماعيلية.

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وحضر الاحتفالية سفراء ومسؤولون من دول مختلفة، وعدد من ممثلي الوكالات الملاحية العالمية، وخبراء النقل البحري، ووسائل إعلام محلية وعالمية.

وشدد رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، على أن قناة السويس التي أنشئت عام 1869 حظت باهتمام الدولة المصرية على مدار تاريخها عبر تبني سلسلة من مشروعات التطوير المستمرة بالقناة وأحدثها مشروع قناة السويس الجديدة، الذي نجح في الحفاظ على التصنيف العالمي للقناة وفي تحسين مستوى الخدمات الملاحية المُقدمة للسفن العابرة.

وأوضح أن حركة الملاحة بقناة السويس منذ افتتاحها وحتى الآن شهدت عبور1.3 مليون سفينة، بحمولات بلغت 28.6 مليار طن، وإيرادات قدرها 135.9 مليار دولار.

أما الإحصائيات الملاحية خلال العام المالي 2018/2019 فقد سجلت عبور نحو 19000 سفينة بحمولات 1.2 مليار طن، وبإيرادات قدرها 6 مليارات دولار.

وخلال الاحتفالية استمع الحضور إلى عرض تقديمي يسرد تاريخ القناة ويوضح أهميتها لحركة التجارة العالمية، كما شاهد الضيوف فيلما يوثق المراحل المختلفة التي مرت بها قناة السويس منذ إنشائها وحتى الآن.

المصدر: RT