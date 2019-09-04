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مصر ترد على تراجع السفن العابرة لقناة السويس واتخاذ مسارات بديلة

مال وأعمال

مصر ترد على تراجع السفن العابرة لقناة السويس واتخاذ مسارات بديلة
Reuters
قناة السويس
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نفت الحكومة المصرية ما تردد من شائعات بشأن تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة مما يهدد إيرادات قناة السويس.

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ونقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن هيئة قناة السويس، نفيها تلك الأنباء مؤكدة أنه "لا صحة على الإطلاق لما تردد حول تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة، بل على العكس فإن القناة تشهد تزايدا ملحوظا في عدد السفن المارة من خلالها".

وأشارت إلى أن عدد السفن بلغ 18,482 سفينة بحمولة 1174,7 مليون طن خلال العام المالي 2018/2019 مقارنة بـ 17,860 سفينة بحمولة 1092,8 مليون طن خلال العام المالي السابق.

وشددت على أن مسار قناة السويس سيظل المسار الأقصر والأكثر أمنا للربط بين الشرق والغرب، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف التأثير سلبا على حركة الملاحة بالقناة، والتي تشهد تقدما وارتفاعا ملحوظا.

المصدر: RT

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