"عدد هائل من الحاويات".. شاهد لحظة عبور أكبر سفينة حاويات في العالم قناة السويس لأول مرة

عبرت أكبر سفينة حاويات في العالم "MSC GULSUN " في أول رحلة لها عبر قناة السويس الجديدة في مصر بطاقة تحميل 23756 حاوية.

RT

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وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، اليوم الجمعة، نجاح عبور السفينة في أول رحلة بحرية لها منذ تدشينها عبر قناة السويس الجديدة، ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من ميناء XINGANG ، والمتجهة إلى شمال غرب أوروبا وترفع علم بنما.

ووفقا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن العملاقة التي تعبر القناة لأول مرة، أهدى الفريق مميش درع قناة السويس الجديدة لربان سفينة الشحن هذه.

RT

و تتبع سفينة الحاويات العملاقة الخط الملاحي MSC وتتفرد بكونها السفينة الأولى من نوعها التي تبلغ سعتها 23756 حاوية وتعد واحدة ضمن 11 سفينة شقيقة بدأ الخط الملاحي ببنائها بترسانتي سامسونج ودايو الكوريتين في عام 2017، والمخطط تشغيلها على طريق التجارة بين الشرق الأقصى وشمال غرب أوروبا عبر قناة السويس ضمن الخدمة الملاحية AE 10/ SILK وذلك بالتعاون مع الخط الملاحي MAERSK LINE.

RT

يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 61.4 متر وهو ما يقل قليلا عن أقصى عرض مسموح به للمرور عبر القناة والذي يبلغ 62.1 متراً ، فيما يبلغ غاطسها 16 مترا، وتبلغ حمولتها الكلية 232 ألف طن.

المصدر: RT