مصر.. أكبر سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس

أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، طارق حسنين، أن سفينة الحاويات " MSC GULSUN"، التي تعد الأكبر في العالم، ستعبر القناة اليوم الخميس.

وقال حسنين إن رئيس هيئة القناة الفريق، مهاب مميش، سيشرف على عبور السفينة. وأكد أن القناة "ستتخذ جميع إجراءات تأمين عبور هذه السفينة العملاقة لأول مرة للقناة".

وعلى صعيد آخر أظهرت بيانات القناة أن إيراداتها ارتفعت إلى 5.7 مليار دولار في عام 2018، مقارنة بـ 5.3 مليار دولار في 2017.

يذكر أن القناة سجلت، يوم الجمعة الماضي، رقما قياسيا غير مسبوق في أعداد وحمولات السفن العابرة لها، حيث عبرت 81 سفينة في ذلك اليوم، وهو أكبر عدد من السفن يعبر القناة في يوم واحد.

ناصر حاتم

المصدر: RT