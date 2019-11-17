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تحذيرات من تقلبات الطقس في قطر

أخبار العالم العربي

تحذيرات من تقلبات الطقس في قطر
Reuters Stringer
الدوحة
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حذرت إدارة الأرصاد الجوية القطرية من هطول أمطار رعدية متوقعة على بعض مناطق الساحل، مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية في البحر.

وتوقعت الأرصاد أن يكون الطقس حتى السادسة مساء اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق، مع غبار مثار أحيانا على الساحل، وفي البحر يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا.

وأفادت في بيان لها أن الرياح على الساحل جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وستكون بسرعة تتراوح بين 8 عقد و18 عقدة قد تصل إلى 30 عقدة على بعض المناطق مع الأمطار الرعدية.

وفي البحر ستكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 10 عقد و18 عقدة مع هبات تصل الى 28 عقدة، مع الأمطار الرعدية.

وأشارت الأرصاد القطرية إلى أن مدى الرؤية الأفقية سيتراوح بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق، مع الأمطار الرعدية.

وسيتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام يرتفع إلى 5 أقدام مع الأمطار الرعدية، وفي البحر بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 9 أقدام مع الأمطار الرعدية.

أما أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة فستكون 30 درجة مئوية.

المصدر: صحيفة العرب

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