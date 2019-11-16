وسط احتدام الاحتجاجات على قرار الحكومة الإيرانية رفع أسعار البنزين، تتعالى أصوات المتظاهرين المناهضين للحكومة والذين يرددون علنيا شعارات ضد قيادة البلاد.

متظاهرون إيرانيون يرددون شعارات مناهضة لخامنئي



وسط احتدام الاحتجاجات على قرار الحكومة الإيرانية رفع أسعار البنزين، تتعالى أصوات المتظاهرين المناهضين للحكومة والذين يرددون علنيا شعارات ضد قيادة البلاد.

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متظاهرون إيرانيون يرددون شعارات مناهضة لروحاني



وسط احتدام الاحتجاجات على قرار الحكومة الإيرانية رفع أسعار البنزين، تتعالى أصوات المتظاهرين المناهضين للحكومة والذين يرددون علنيا شعارات ضد قيادة البلاد.

للمزيد: https://t.co/vbNMdZ2PmV#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#إيران#RT_Arabicpic.twitter.com/JIXaMkFn2D — RT Arabic (@RTarabic) November 16, 2019

وخرج مئات المحتجين، اليوم السبت، إلى شوارع العاصمة طهران للإعراب عن رفضهم للإجراءات الاقتصادية التي تتخذها السلطات، فيما تحولت بعض التجمعات إلى مظاهرات ضد النظام السياسي في إيران وقياداتها، بينها المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي.

وتجمع عشرات المتظاهرين على الأقل في صادقية، إحدى أهم الساحات في طهران، حيث رددوا شعار "الموت لخامنئي"، كما رفعوا هتافات ضد رجال الدين الإيرانيين.

كما أعرب متظاهرون في عدد من المدن الأخرى بالبلاد عن معارضتهم للسلطات وخاصة الرئيس الإيراني، حسن روحاني.

وفي مدينة كرج قرب طهران، ردد محتجون شعار "روحاني كاذب"، بينما هتف متظاهرون في مشهد شمال إيران: "روحاني اخجل من نفسك واترك البلاد بحالها... أيها الدكتاتور اخجل من نفسك واترك البلاد بحالها".

ومنذ مساء أمس الجمعة، تشهد عدة مدن إيرانية، خاصة جنوب البلاد، احتجاجات مترافقة بأعمال عنف على قرار الحكومة رفع أسعار البنزين بصورة حادة، فيما تحدث ناشطون السبت عن سقوط قتلى بين صفوف المتظاهرين باشتباكات مع قوات الأمن.

وعلى الرغم من هذه التطورات، أكدت السلطات الإيرانية الـ3، خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي الأعلى، السبت، على ضرورة التعاون بينها لتطبيق خطة تقنين ورفع أسعار البنزين، داعية جميع أجهزة ومؤسسات البلاد إلى العمل على تطبيقها بشكل كامل وناجح.

المصدر: RT + وكالات