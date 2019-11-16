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مظلوم عبدي: الرئيس التركي يبتز العالم ببضعة سجناء من تنظيم "داعش"

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مظلوم عبدي: الرئيس التركي يبتز العالم ببضعة سجناء من تنظيم
/ Delil Souleiman
قائد "قوات سوريا الديموقراطية"، مظلوم عبدي
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قال القائد العام لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، اليوم السبت، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "يبتز العالم ببضعة سجناء من إرهابيي تنظيم داعش".

وأضاف مظلوم عبدي في تغريدة نشرها على "تويتر": "لدينا وثائق تؤكد أن تركيا تستخدم العديد من إرهابيي داعش في غزوها لشمال سوريا".

ودعا القائد العام لـ "قوات سوريا الديمقراطية" إلى "عقد محكمة دولية في شمال سوريا لإيقاف ابتزاز تركيا للعالم وإحباط مخططاتها وإظهارا للحقيقة وبناء العدالة".

وفي 9 أكتوبر الماضي، شنت أنقرة عملية "نبع السلام" العسكرية في شمال شرق سوريا، مستهدفة "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وفي 17 أكتوبر، وافقت أنقرة على تعليق عمليتها في سوريا، بعد محادثات أجراها نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أنقرة.

وفي 22 أكتوبر، أسفرت قمة روسية تركية، في مدينة سوتشي عن توقيع مذكرة تفاهم بين موسكو وأنقرة حول تسوية الوضع في شمال شرق سوريا.

المصدر: RT

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