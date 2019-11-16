الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصا بعد اجتيازه الحدود قادما من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه اعتقل شخصا بعد اجتيازه الحدود قادما من لبنان.

وقال الجيش في بيان مقتضب عبر "تويتر"، إن نقطة عسكرية رصدت الشخص خلال اجتيازه الحدود من لبنان قادما إلى إسرائيل.

وأضاف البيان أن جنودا اعتقلوه قرب السياج الحدودي، وتمت إحالته إلى التحقيق.

ولم يورد الجيش الإسرائيلي تفاصيل أخرى تتعلق بالحادثة.

לפני זמן קצר זיהו תצפיות צה״ל חשוד אשר חצה משטח לבנון לשטח ישראל.

החשוד נעצר על ידי כוחות צה״ל סמוך לגדר והועבר לחקירה של כוחות הביטחון — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 16 ноября 2019 г.

المصدر: الأناضول