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الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصا بعد اجتيازه الحدود قادما من لبنان

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصا بعد اجتيازه الحدود قادما من لبنان
Reuters / Mohamad Torokman
عناصر من القوات الإسرائيلية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه اعتقل شخصا بعد اجتيازه الحدود قادما من لبنان.

وقال الجيش في بيان مقتضب عبر "تويتر"، إن نقطة عسكرية رصدت الشخص خلال اجتيازه الحدود من لبنان قادما إلى إسرائيل.

وأضاف البيان أن جنودا اعتقلوه قرب السياج الحدودي، وتمت إحالته إلى التحقيق.

ولم يورد الجيش الإسرائيلي تفاصيل أخرى تتعلق بالحادثة.

المصدر: الأناضول

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