عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري يرد على تحذيرات أمريكية للقاهرة

قال عضو عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، تامر الشهاوي، إن مصر لا تقبل التحذيرات أو التوجيهات، ولا التدخلات في قراراتها، وجاء ذلك ردا على تحذيرات أمريكية لبلاده.

وردا على ما كشفت عنه الصحيفة الأمريكية "وول ستريت جورنال" أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، حذرا مصر من إمكانية شراء مقاتلات روسية من نوع "سوخوي-35"، أكد الشهاوي إن "مصر لا تقبل تحذير أو توجيه، ولا تقبل تدخلات في قراراتها، ونحن تربطنا علاقات استراتيجية ومتميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهى شريك استراتيجي مهم لمصر بلا شك، ولمصر أيضا خياراتها الاستراتيجية ومنفتحة على العالم وتربطها علاقات متميزة مع روسيا، ونسعى إلى تنميتها".

ودعا عضو لجنة الدفاع والأمن القومي المصري الإدارة الأمريكية إلى "أن تتحلى بقدر من الحكمة وتتخلى ونهائيا عن أسلوب الكيل بمكيالين، الذي ظهر واضحاً في كل قرارات الإدارة الأمريكية أحادية الجانب، سواء بشأن القدس أو الجولان أو غيرها من الأمور المصيرية الشائكة بمنطقة الشرق الأوسط التي أظهرت توجه السياسة الأمريكية المنحاز تماما لإسرائيل، دون النظر لمصالح باقي دول المنطقة".

المصدر: RT

ناصر حاتم، القاهرة