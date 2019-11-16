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وثيقة رسمية بخط يد الرئيس التونسي تحمل دلالات عدة (صورة)

أخبار العالم العربي

وثيقة رسمية بخط يد الرئيس التونسي تحمل دلالات عدة (صورة)
facebook.com/Presidence.tn/photos
الرئيس التونسي قيس سعيد
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اختار الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن يخط بيده رسالة التكليف بتشكيل الحكومة لمرشح حزب حركة النهضة، الحبيب الجملي، في خطوة غير مسبوقة.

وقد أثر شكل رسالة التكليف الذي اعتمد فيه سعيد على الخط المغربي، إعجاب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وثيقة رسمية بخط يد الرئيس التونسي تحمل دلالات عدة (صورة)
facebook.com/KaisSaiedfanpage/photos

كما أظهرت صورة الرسالة التي نشرتها رئاسة الجمهورية التونسية فى صفحتها الرسمية على "فيسبوك" تقديم الرئيس التونسي التاريخ الهجري على التاريخ الميلادي، ما رأى فيه البعض تأكيدا على موقف الرئيس بشأن الهوية، الذي أعلن عنه في وقت سابق وقال إن هذه المسألة حسمها التاريخ، وتونس بلد عربي مسلم.

المصدر: RT

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