روبي تكشف حقيقة انسحابها من "موسم الرياض"

كشفت الفنانة المصرية روبي، حقيقة ما جرى تداوله عن انسحابها من العرض المسرحي "علاء الدين والعفريت"، المقرر عرضه في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وقالت روبي إنها لم تنسحب من العرض لأنها لم تتفق عليه من الأساس.

وأفادت الفنانة المصرية في تصريحات تلفزيونية بأنها لم تتفق على العرض، بسبب وجود تعارض في المواعيد، ولم تستطيع ترتيب وقتها لكي تتناسب مع مواعيد العرض المسرحي.

ويتضمن جدول فعاليات "موسم الرياض" في عروضه المسرحية ظهور الفنان المصري أحمد عز، لأول مرة على المسرح من خلال عرض مسرحية "علاء الدين"، وسيتم عرضها على المسرح العربي بمدينة الرياض، على مدار 4 أيام تبدأ من 12 وحتى 15 ديسمبر المقبل.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن ظهور الفنان أحمد عز والنجمة روبي في العرض المسرحي "علاء الدين والعفريت"، لكن أنباء ترددت خلال الساعات الماضية عن خلاف نسب بين منتج العرض مجدي الهواري والفنانة روبي، ما أدى إلى انسحابها من العرض المسرحي.

المصدر: RT + يوتيوب