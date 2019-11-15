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الأسد: أقود سيارتي بنفسي لأنني لا أحب مظاهر السلطة

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الأسد: أقود سيارتي بنفسي لأنني لا أحب مظاهر السلطة
الرئاسة السورية
الأسد يقود سيارته
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قال الرئيس السوري بشار الأسد، الجمعة، خلال مقابلة أجراها مع "قناة روسيا 24" و"وكالة روسيا سيغودنيا" إنه يقود سيارته بنفسه، لأنه لا يحب مظاهر السلطة.

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وأكد الأسد أنه "لم يقم بأي إجراءات إضافية، لا بالنسبة لقيادة السيارة ولا لمواكب الحماية" بعد مرور 9 سنوات على الحرب في سوريا.

وقال: "أقود سيارتي لأنني شخص لا أحب مظاهر السلطة. أفضل أن أنقل طباعي للمنصب لا أن آخذ مظاهر المنصب، لا قبل الحرب تغيرت ولا خلالها، ولن أتغير بعدها، ولن ينجح الإرهاب ولا غيره في تغيير طبيعتي وعلاقتي بالناس".

وكان الرئيس السوري أكد خلال المقابلة أنه يقيم إيجابيا الاتفاق الروسي- التركي شمال شرقي سوريا، مشيرا إلى أن دخول روسيا على الموضوع له جوانب إيجابية لأنه يلعب دورا في سحب الذريعة أو الحجة الكردية من أجل تهيئة الوضع باتجاه الانسحاب التركي".

من جهة أخرى، قال الأسد إن "الدستور ليس نصا مقدسا ولابد من دراسته وتعديله من وقت إلى آخر بحسب المعطيات الجديدة الموجودة في سوريا".

المصدر: RT

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