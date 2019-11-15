احتجاجات لبنان تتواصل رغم بوادر انفراج سياسي

أفاد مراسلنا في لبنان، بأن المحتجين أعادوا، صباح اليوم الجمعة، قطع الطرقات في أكثر من منطقة في البلاد، رغم الحديث عن انفراج سياسي في التوافق على تسمية رئيس جديد للحكومة.

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ولفت المراسل إلى أن المحتجين قطعوا الأتوستراد العربي الذي يصل لبنان بسوريا، كما أغلقوا مثلث بر الياس-المرج في محافظة البقاع.

وفي شمال لبنان، أقدم المحتجون على قطع المدخل الرئيسي لمدينة طرابلس.

من جهة أخرى، أفادت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي بأن المحتجين قطعوا طريق خلدة الذي يعد المدخل الجنوبي لمدينة بيروت، بعدما عمل الجيش على إعادة فتح الطريق فجرا.

وأشار المراسل إلى أن الجيش يبذل جهودا لإعادة فتح الطرقات.

في سياق آخر، لفت المراسل إلى أن المستشفيات الخاصة في لبنان تنفذ اليوم اضرابا، وتحذر من نقص الأدوية.

وفي منطقة بعبدا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المدارس الرسمية والخاصة والجامعات فتحت أبوابها، كذلك عملت الدوائر الرسمية وسراي بعبدا بشكل طبيعي، بينما أبقت المصارف أبوابها مغلقة أمام الزبائن.

المصدر: RT