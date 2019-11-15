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بعد قطيعة دامت 30 عاما.. دولة أوروبية تعيد فتح سفارتها في العراق

أخبار العالم العربي

بعد قطيعة دامت 30 عاما.. دولة أوروبية تعيد فتح سفارتها في العراق
Reuters
بغداد
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أعلنت فنلندا إعادة فتح سفارتها في بغداد وتعزيز التجارة بين البلدين بعد انقطاع دام نحو 30 عاما، في وقت يشهد فيه العراق احتجاجات عنيفة راح ضحيتها أكثر من 300 قتيل و6000 جريح.

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وقال السفير الفنلندي الجديد في بغداد، فيسا هاكينين، إن بلاده كانت قد علقت العلاقات الدبلوماسية مع العراق مع نشوب حرب الخليج في مطلع عام 1991.

وأضاف أن السفارة الفنلندية ستبدأ بمباشرة عملها بمعاونة طاقم دبلوماسي مكون من 4 أفراد بشكل مبدئي، كما سيكون مقر السفارة في ذات المبنى الذي تتواجد فيه السفارة السويدية في العاصمة بغداد.

المصدر: وكالات

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