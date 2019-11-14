الإمارات.. الشرطة تستجيب لنداء استغاثة وتنقذ امرأة من "براثن زوجها" (فيديو)

تمكنت قوات الأمن في الشارقة بالإمارات من إلقاء القبض على رجل هندي بعد مناشدة زوجته في مقطع فيديو إنقاذها من تعنيفه المستمر لها.

وأوضحت الشرطة في تغريدة لها عبر حسابها في موقع "تويتر"، أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن واقعة التعنيف.

وطالبت الشرطة من المغردين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول مثل هذه الحالات لما تحمله من تداعيات سلبية وإثارة للقلق في المجتمع.

تنويه لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إمرأة من الجنسية الاسيوية تعرضت للتعنيف من قبل زوجها في إمارة الشارقة بأنه تم التعامل مع الحالة من قبل الجهات المختصة

وتهيب شرطة الشارقة أفرادالجمهور بعدم تداول مثل هذه الحالات لما تحمله من تداعيات سلبية وإثارة للقلق في المجتمع pic.twitter.com/OV8Kp9LWu5 — شرطة الشارقة (@ShjPolice) 13 ноября 2019 г.

واستغاثت ياسمينة سلطانة (33 عاما)، وهي والدة لطفلين أحدهما في الخامسة من عمره والآخر عمره عام ونصف، في الفيديو الذي نشرته، لإنقاذها من تعنيف زوجها، وظهرت وعينها منتفخة وتنزف دما، مؤكدة أنها ضحية اعتداء مستمر.

وقالت في حساب يحمل اسمها إنها "بحاجة لمساعدة عاجلة، وهي مقيمة في الشارقة بدولة الإمارات، واسم زوجها هو محمد قيصر علا، وتعرضت للاعتداء العنيف".

I want help urgently because I don't want to stay in UAE any more with my husband I want to go back my home country India with my kids one is 5 year old and second is 17 months old am from Bangalore India .....currently am in Sharjah uae pic.twitter.com/XEjM1kTHE6 — Jasmine Sultana (@JasmineSultan18) 13 ноября 2019 г.

ولاحقا، ناشدت ياسمينة في تغريدات أخرى إعادتها إلى أهلها في بنغالور الهندية، مؤكدة رغبتها في مغادرة الإمارات.

Thank u everyone for your support ....I require same support till we reach my home country India ..... — Jasmine Sultana (@JasmineSultan18) 13 ноября 2019 г.

المصدر: RT + "تويتر"