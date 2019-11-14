تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اختطاف عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري التابع لوزارة الداخلية العراقية، ياسر عبد الجبار، في العاصمة بغداد.

ويظهر المقطع لحظة اعتراض عبد الجبار من قبل مجموعة من الأشخاص الذين قاموا بإنزاله من سيارته، قبل أن يقتادوه إلى مركبة أخرى ويفروا بها.

وفي تعليقه على الحادثة، قال رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، إن "جهات توحي بأنها تنتمي لإحدى مؤسسات الدولة" اختطفت ضابطا في وزارة الداخلية، متوعدا بملاحقة الخاطفين وتقديمهم للقضاء.

وأوضح في بيان أن بلاده تشهد "ازدياد حالات الخطف التي تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي إلى إحدى مؤسسات الدولة، سواء بعناوين حقيقية أو مزيفة".

وأضاف أن "الكاميرات سجلت الأحد، اختطاف ياسر عبد الجبار، عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري في وضح النهار بمنطقة الجادرية، ببغداد، واقتياده إلى جهة مجهولة".

وتابع: "إننا نرفض هذه الممارسات بشدة، ونعتبر هذا العمل جريمة يعاقب عليها القانون، وعلى الجناة إطلاق سراحه فورا بدون قيد أو شرط"، مؤكدا أن الدوائر الأمنية والقضائية "باشرت التحريات والتحقيقات اللازمة للتعرف على الجناة وتحرير المختطفين".

المصدر: "يوتيوب" + وكالات