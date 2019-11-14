إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل عقب الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار (صور)

قال مراسلنا إنه تم إطلاق عدة صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل، اليوم الخميس، عقب الإعلان عن وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل برعاية مصرية.

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وقالت وكالة "معا" الفلسطينية إن 4 صواريخ أطلقت من غزة صوب المستوطنات المحيطة بالقطاع، ترافق إطلاقها مع سماع دوي انفجارات عنيفة.

ودوت صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية دون أن تتبني أي جهة المسؤولية.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن 5 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وجرى اعتراض صاروخين بواسطة القبة الحديدية.

RT

RT

المصدر: وكالات