أردوغان وترامب يتفقان حول مصير معتقلي "داعش" بغض النظر عن مواقف بلدانهم

اتفق الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب، والتركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة ترحيل معتقلي تنظيم "داعش" إلى بلدانهم التي جاؤوا منها.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع ترامب، أمس الأربعاء: "اتفقنا مع الرئيس الأمريكي حول مسألة إعادة الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم".

وقد أكد الرئيس التركي، قبيل زيارته الولايات المتحدة، أن بلاده ستواصل ترحيل عناصر تنظيم"داعش"، بغض النظر عن مواقف بلدانهم من استقبالهم.

كذلك دعا الرئيسي الأمريكي في وقت سابق الدول الأوروبية إلى استقبال مواطنيها الذين انضموا إلى صفوف مسلحي "داعش"، المعتقلين حاليا في سوريا وتركيا.

المصدر: وكالات