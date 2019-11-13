الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية تنفذ رشقات صاروخية مشتركة تجاه إسرائيل

أعلنت سرايا القدس، وألوية الناصر صلاح الدين، وكتائب شهداء الأقصى- لواء العامودي، وكتائب المجاهدين، المسؤولية المشتركة عن قصف عسقلان و"سديروت" بعشرات الرشقات الصاروخية.

وقالت الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية، في بيان مشترك: "إنه في اليوم الثاني لمعركة (صيحة الفجر) البطولية تمكنت فصائل المقاومة، مساء اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2019، من قصف مدينة عسقلان ومغتصبة سديروت بعشرات الرشقات الصاروخية".

وأكدت، "أن هذه الرشقات الصاروخية المباركة تؤكد على لحمة وصلابة فصائل المقاومة في ميدان المواجهة مع الاحتلال الذي حاول الاستفراد بسرايا القدس".

إقرأ المزيد

وقالت: "إن المهمة الجهادية تأتي ضمن معركة (صيحة الفجر) التي أطلقتها المقاومة للرد على جرائم الاحتلال ضد الأهل في قطاع غزة، وردا على عملية اغتيال القائد الكبير بهاء أبو العطا، ومحاولة اغتيال القائد أكرم العجوري في دمشق، لنؤكد على مواصلة خيار المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل تراب فلسطين".

وتتبع سرايا القدس لحركة "الجهاد الإسلامي"، وألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري لـ "لجان المقاومة الشعبية"، وكتائب شهداء الأقصى- لواء العامودي الجناح العسكري لحركة "فتح"، وكتائب المجاهدين لحركة المجاهدين.

المصدر: وكالات