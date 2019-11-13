أكاديمي إماراتي يتنبأ بـ"حل قريب" للأزمة الخليجية

في لفتة مثيرة، أعلن عبد الخالق عبد الله الأكاديمي الإماراتي البارز عن بشرى بتطورات مهمة لحل "الخلاف الخليجي" في وقت قريب.

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وتتزامن هذه التغريدة المفاجئة، مع إعلان الاتحاد الإماراتي ونظيريه السعودي والبحريني لكرة القدم مشاركة منتخباتهم في كأس الخليج الذي ستستضيف قطر دورته الـ24 بين 24 نوفمبر الجاري، و6 ديسمبر المقبل.

أبشركم بتطورات مهمة لحل الخلاف الخليجي باقرب مما تتوقعون. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 12, 2019

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المصدر: تويتر