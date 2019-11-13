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أكاديمي إماراتي يتنبأ بـ"حل قريب" للأزمة الخليجية

أخبار العالم العربي

أكاديمي إماراتي يتنبأ بـ
AFP
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في لفتة مثيرة، أعلن عبد الخالق عبد الله الأكاديمي الإماراتي البارز عن بشرى بتطورات مهمة لحل "الخلاف الخليجي" في وقت قريب.

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وتتزامن هذه التغريدة المفاجئة، مع إعلان الاتحاد الإماراتي ونظيريه السعودي والبحريني لكرة القدم مشاركة منتخباتهم في كأس الخليج الذي ستستضيف قطر دورته الـ24 بين 24 نوفمبر الجاري، و6 ديسمبر المقبل.

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المصدر: تويتر

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