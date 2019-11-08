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مسؤول سعودي: قطر تسعى لخفض التوتر مع جيرانها

أخبار العالم العربي

مسؤول سعودي: قطر تسعى لخفض التوتر مع جيرانها
Reuters Naseem Zeitoon
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أكد مسؤول سعودي بارز أن قطر قد اتخذت جملة من الخطوات في سبيل تخفيف التوتر مع جيرانها الخليجيين.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن المسؤول الذي تحدث للصحفيين في واشنطن شريطة عدم الكشف عن اسمه، أن بين تلك الخطوات تبني السلطات القطرية قانونا خاصا بمكافحة تمويل الإرهاب.

وشدد المسؤول على أنه رغم هذه الخطوات، لا يزال يتعين على قطر فعل المزيد لمعالجة الخلاف القائم بينها وجيرانها منذ 2017.

وفي يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، متهمة الدوحة بالتدخل في شؤونها ودعم الإرهاب.

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المصدر: "بلومبرغ"

 

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