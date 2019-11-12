عادل عبد المهدي: الاحتجاجات مهمة ويمكن تجاوز سلبياتها المحدودة

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن الاحتجاجات مهمة ويمكن تجاوز سلبياتها المحدودة، مشددا على ضرورة عدم إضعاف النظام كون ذلك يؤدي إلى ازدياد الفساد.

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وقال عبد المهدي، خلال كلمته في الاجتماع الحكومي، إنه "لا يجوز تحميل حكومة عمرها عدة أشهر ملفات الفساد".

وجدد رئيس الحكومة العراقية التأكيد على أن بعض المخربين تعمدوا الاصطدام بالقوات الأمنية، وأضاف، أن "المظاهرات حق، ولكنها تتم برخصة من وزارة الداخلية".

وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، إلى أن البلاد بحاجة لتعديلات دستورية وإصلاح النظام الانتخابي.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، فيما أقر مشروعي قانون المفوضية العليا للانتخابات وقانون انتخابات مجلس النواب.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، أن "المجلس قرر تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، وإقرار مشروعي المفوضية العليا للانتخابات وانتخابات مجلس النواب وإحالتهما إلى البرلمان".

يذكر أن المرجعية الدينية اتهمت في خارطة الطريق التي رسمتها قبل يومين أطرافا وجهات داخلية وخارجية "كان لها في العقود الماضية دور بارز في ما أصاب العراق من أذى بالغ وتعرض له العراقيون من قمع وتنكيل" بالسعي اليوم لاستغلال الحركة الاحتجاجية الجارية لتحقيق بعض أهدافها.

ودعت المرجعية الدينية المشاركين في الاحتجاجات وغيرهم أن يكونوا "على حذر كبير من استغلال هذه الأطراف والجهات لأي ثغرة يمكن من خلالها اختراق جمعهم وتغيير مسار الحركة الإصلاحية".

المصدر: وكالات