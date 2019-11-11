شدد المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم الاثنين، على ضرورة إجراء إصلاحات حقيقية في مدة معقولة في البلاد.

وذكر بيان لمكتب السيستاني أن "الأخير استقبل قبل ظهر اليوم، جينين هينيس بلاسخارت، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، وخلال اللقاء عبر السيستاني عن ألمه الشديد وقلقه البالغ لما يجري في البلاد، وأشار إلى تحذيره المكرر منذ عدة سنوات من مخاطر تفاقم الفساد المالي والاداري وسوء الخدمات العامة وغياب العدالة الاجتماعية، إلا أنه لم يجد آذانا صاغية لدى المسؤولين لمعالجة ذلك، وقد وصلت الأمور الى ما نشهده اليوم من أوضاع بالغة الخطورة".

وأكد على ضرورة "إجراء إصلاحات حقيقية في مدة معقولة، وفي هذا السياق تم الترحيب بمقترحات بعثة الأمم المتحدة المنشورة مؤخرا، مع إبداء القلق من أن لا تكون لدى الجهات المعنية جدية كافية في تنفيذ أي إصلاح حقيقي".

وأشار السيستاني إلى أن "السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية إذا لم تكن قادرة على إجراء الإصلاحات اللازمة أو لم تكن تريد ذلك فلا بد من التفكير بسلوك طريق آخر في هذا المجال، فإنه لا يمكن أن يستمر الحال على ما كان عليه قبل الاحتجاجات الأخيرة".

وجدد المرجع الديني الأعلى ضرورة الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ووقف الاعتقال والاختطاف في صفوفهم ومحاسبة من قاموا بذلك خلافا للشرع والقانون.

وختم البيان نقلا عن السيستاني تأكيده "على رفض التدخل الأجنبي في الشأن العراقي واتخاذ البلد ساحة لتصفية الحساب بين بعض القوى الدولية والاقليمية".

المصدر: RT