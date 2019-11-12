المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يحذر من تبعات المساس بعلم الجنوب

حذر المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، من محاولات المساس بعلم الجنوب وبما يمثله من رمزية، مشيرا إلى أن عدم احترام العلم قد يؤدي إلى "تصعيد لا يمكن التكهن بنتائجه".

وعقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، اليوم الثلاثاء اجتماعا استثنائيا، بحثت خلاله مستجدات الوضع على الساحة الجنوبية، وتحديدا في عدن.

وأكد المجلس أن "محاولة المساس بعلم الجنوب في مطار عدن الدولي، وما ترتب عن ذلك من احتقان شعبي كبير قد يهدد بتصعيد لا يمكن التحكم بنتائجه"​​​، وفق بيان نشر على موقع المجلس الانتقالي الجنوبي في الإنترنت.

وشدد المجلس على وجوب "احترام علم الجنوب لما يمثله من رمزية لشعب الجنوب وتضحياته على مدى التاريخ الجنوبي الحديث مرورا بعملية التحرير الشعبية للجنوب التي تحققت بدعم من التحالف العربي".

وأشار إلى أن "العلم ما زال يشكل عنوانا لوحدة الجنوب"، مضيفا أن "الانتصارات والتضحيات الكبيرة توالت تحته وآخرها في محافظتي شبوة وأبين في مواجهة عنجهية القوات الغازية".

وأشاد الاجتماع بـ"بالروح الوطنية العالية للجنوبيين، وما عبروا عنه من موقف حازم تجاه استهداف رايتهم".

وجددت هيئة رئاسة المجلس ترحيبها بمضامين اتفاق الرياض"، مشددة على ضرورة "الالتزام بها كطريق آمن يضمن الخروج من الأزمة وعدم السماح لأي تجاوزات يمكن أن تنتقص من هذا الإنجاز".

من جانبه، قال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، في منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، إن "علم الجنوب خط أحمر".

وتأتي هذه التصريحات بعدما أزال عناصر من قوة حماية مطار عدن الدولي، أمس الاثنين، علم جنوب اليمن ضمن الترتيبات لعودة رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، إلى عدن وفق اتفاق الرياض، قبل أن يقوم أفراد من القوات التابعة للمجلس برفع العلم مجددا.

المصدر: RT + وكالات



