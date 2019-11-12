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شكري وسلامة يبحثان التحضيرات لعقد مؤتمر برلين حول ليبيا

أخبار العالم العربي

شكري وسلامة يبحثان التحضيرات لعقد مؤتمر برلين حول ليبيا
facebook.com/MFAEgypt
وزير الخارجية المصري سامح شكري والمبعوث الأممي الخاص إلى لیبیا غسان سلامة يبحثان تسوية الأزمة في ليبيا
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بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري والمبعوث الأممي الخاص إلى لیبیا، غسان سلامة، سبل تفعيل مسار تسوية الأزمة الليبية، بما في ذلك التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر برلين حول ليبيا.

وقالت الخارجية المصرية في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، إن شكري أكد خلال اللقاء ضرورة التوصل إلى "تسوية سياسية شاملة" في ليبيا، متناولا "محددات الموقف المصري" تجاه الموضوع.

وأشار شكري إلى ضرورة أن يحفظ الحل السياسي "وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية ويدعم استعادة سيطرة مؤسسات الدولة الوطنية ويساهم في محاربة التنظيمات الإرهابية وإنهاء فوضى الميليشيات واستعادة الأمن ضمن تصور شامل لتنفيذ الاستحقاقات السياسية، وصولا إلى تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي في السيطرة على موارده ومقدراته".

وتضمن اللقاء أيضا التشاور حول سبل تفعيل المسار السياسي لتسوية الأزمة، إضافة إلى مسار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر برلين حول ليبيا.

شكري وسلامة يبحثان التحضيرات لعقد مؤتمر برلين حول ليبيا
facebook.com/MFAEgypt

من جانبه، أطلع الممثل الأممي وزير الخارجية المصري على آخر نتائج اتصالاته مع الأطراف الليبية والإقليمية في هذا الصدد، مثمنا الجهود المصرية المبذولة من أجل إنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

المصدر: وزارة الخارجية المصرية

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