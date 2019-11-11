355 ألف طالب بحاجة "برنامج تعليمي خاص" في سوريا

قال وزير التربية السوري، عماد العزب، إن وزارته رصدت ما يزيد عن 355 ألف طالب يحتاجون "خطة تربوية وتعليمية خاصة" لتعويض ما فقدوه بسبب الحرب.

وأوضح العزب في تصريح لصفحة رئاسة مجلس الوزراء أن الوزارة رصدت تلك الأعداد في محافظات (الحسكة ودير الزور وإدلب والرقة وفي ريف حلب)، وتشمل كل الصفوف.

وأضاف الوزير السوري أن وزارة التربية حددت "الأعداد الكبيرة من المدرسين والمدرسات التي تحتاجها تلك المناطق" وأشار إلى أنه "سيتم تأمين أكبر عدد ممكن منها خلال مجموعة من المسابقات ستعلن عنها الوزارة تباعا"

وتحدث الوزير عما وصفها بخطة الاستجابة السريعة التي وضعتها الوزارة، وقال إنه سيتم التعامل مع الطلاب في المنطقة الشرقية في المحافظات الخمس "من خلال المنهاج الوطني وأيضا من خلال المنهاج الآخر وهو منهاج "الفئة ب" الذي يتم التعامل به أثناء الأزمات".

المصدر: RT