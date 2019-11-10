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مصر.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "المغسلين والجزارين" في قنا

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مصر.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي
Reuters
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نجحت لجان المصالحات العرفية بالتنسيق مع مديرية أمن قنا المصرية، اليوم الأحد، في إنهاء خصومة ثأرية وعقد جلسة صلح بين وجهاء عائلتي "المغسلين والجزارين" بقرية بهجورة بمركز نجع حمادي.

وحضرت الجلسة شخصيات رسمية وحشد من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وتعود أحداث الخصومة إلى شهر مايو 2014، بعد نشوب مشاجرة بين عائلتي المغسلين والجزارين، بسبب خلافات عائلية بينهما، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة وضبط المتهمين في القضية.

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من جانبه قال محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، إن سلطات المحافظة نجحت في إنهاء 127 مصالحة خلال الخمس سنوات الماضية، مؤكدا أن ذلك يشير إلى تغير المفاهيم لدى المواطنين.

المصدر: shorouknews

 

 

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