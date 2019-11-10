وزير نمساوي سابق يطالب بإجراءات صارمة ضد تركيا لأنها تبتز أوروبا باللاجئين و"داعش"

طالب وزير الداخلية النمساوي السابق، هيربرت كيكل، باتخاذ إجراءات صارمة ضد تركيا، ردا على حكومتها التي تهدد أوروبا باللاجئين، وتتوعد بإعادة أسرى تنظيم "داعش" الأجانب إليها.

واعتبر كيكل أن "النظام في أنقرة يختبر صبر أوروبا كل يوم"، مستنكرا في الوقت ذاته الصمت الأوروبي حيال ما تفعله تركيا، بحسبما نقلت وكالة الأنباء النمساوية أمس السبت.

وأضاف كيكل القول: "تركيا تريد إعادة إرهابيي داعش إلينا؟ حسنا، علينا إعادة السجناء والمجرمين الأتراك الموجودين في سجوننا إلى أنقرة، وهذه ستكون البداية".

ودعا الوزير السابق بلاده إلى وقف الدعم المالي للمؤسسات الثقافية التركية في النمسا، ووقف منح الجنسية النمساوية للأتراك، كما دعا أوروبا إلى وقف المساعدات المالية لأنقرة في إطار اتفاق اللاجئين المبرم عام 2016، وتعليق الامتيازات التي يتمتع بها الأتراك في أوروبا.

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وخلال الفترة الماضية، لوحت تركيا على لسان رئيسها رجب طيب أردوغان، ومسؤولين آخرين بفتح أبواب البحر أمام اللاجئين، في حال لم تدفع أوروبا ما يترتب عليها بموجب الاتفاق، وهو ما اعتبره مراقبون ابتزازا من جانب تركيا لأوروبا.

ويوم أمس السبت، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن بلاده ستعيد أسرى تنظيم "داعش" الأوروبيين اعتبارا من يوم غد الاثنين.

المصدر: وكالات