مرشح للرئاسة الجزائرية يتعهد بإعادة سوريا للجامعة العربية حال فوزه

تعهد المرشح الرئاسي الجزائري، ورئيس حركة "البناء الوطني" عبد القادر بن قرينة بالعمل على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، إذا انتخب رئيسا للبلاد خلال الاقتراع المقرر الشهر القادم.

وقال بن قرينة إن "الجزائر لم تقبل بقطع العلاقات العربية مع سوريا، والتي لعبت دورا تاريخيا في دعم الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، كما تشكل ارتكازا مستمرا في محور الانعتاق من الهيمنة الغربية على المنطقة".

إقرأ المزيد

وتابع في حوار "هذه الملفات نتقاسمها مع الدولة السورية، والشعب السوري، ولذلك سنعمل جاهدين في حال أصبحت رئيسا للجمهورية، ليس فقط لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، بل لتضطلع سوريا بدور هام في مستقبل المنطقة، بعد استعادة أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، وسوف نكون بجانبها حتى تتجاوز أزمتها".

المصدر:وكالات